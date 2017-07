23:04, 3 Korrik 2017

Dua në skuadër Romelu Lukakun për cfardolloj cmimi.

Është kjo kërkesa e Antonio Contes ndaj drejtuesve të Chelsea-it. Trajneri italian ka qenë kategorik dhe i prerë me krerët më të lartë të Bluve të Londrës, duke ua bërë të qartë se sulmuesi belg është një prioritet për të. Me shumë gjasa do të jetë Lukaku goditja e madhe e kampionëve të Anglisë në këtë merkato.

Evertoni e vlerëson lojtarin të cilin në 2011-tën e bleu pikërisht nga Chelsea plot 100 milionë Sterlina, rreth 114 milionë Euro por kjo shifër kaq e lartë që i ka vendosur futbollistit klubi nga Goodison Park nuk e tremb aspak Conten. Ish trajneri i përfaqësues italiane shikon te 24-vjecarin zëvendësuesin ideal të Diego Costës, i cili nuk bën më pjesë në planet e Contes, transmeton Klan Kosova.

Pavarsisht tentativave të Chelsea-it, Evertoni nuk ka ndërmend të ulë cmimin e Lukakut dhe presidenti i kampionëve të Anglisë Roman Abramovich për të kënaqur trajnerin e tij pritet të plotësojë kërkesat financiare të klubit nga Liverpooli.

Nëse marrëveshja mbyllet për 100 milionë Paund, me rikthimin te Chelsea, Lukaku do të parakalojë edhe Pogba-në duke u shndërruar në futbollistin më të shtrenjtë të blerë ndonjëherë nga një klub futbolli. Ndërkohë Chelsea po punon për të afruar nga Monaco mesfushorin e talentuar Tiemoue Bakayoko, ndërkohë një objektiv i madh i merkatos është edhe mbrojtësi brazilian i Juventusit Alex Sandro.

Megjithatë blerja e parë e Chelsea-it në këtë merkato pritet të jetë mbrojtësi gjerman Antonio Rudiger për të cilin klubi londinez ka arritur tashmë marrëveshjen me Romën, shkruan Supersport.al, transmeton Klan Kosova.

Interesante