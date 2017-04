13:09, 30 Prill 2017

Conor McGregor beson se do të largohet me më shumë se 100 milionë dollarë nga ndeshja me Floyd Mayweather, dhe tha se Dana White vetëm po tregohej konservativ me parashikimin e tij 75 milionësh.

White i kishte thënë TMZ-së më herët këtë javë që beson se përballja McGregor VS Mayweather do të ndodhë, dhe i tha Colin Cowherd që Conor duhet t’i fitojë përreth 75 milionë dhe Floyd do të marrë rreth 100 milionë dollarë.

“Çfarë ndjenje në stomak po ta jep ai 75 milionësh? Është në fakt 100+ milionë nga numrat jo konservativë që do t’i bëjë ndeshja e kjo përfshin edhe bizenest e mia dhe reklamat” , tha irlandezi.

