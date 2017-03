17:10, 11 Mars 2017

Me datat 9, 11 dhe 13 maj do të mbahet festivali i muzikës Europiane “Eurovizion” në Kiev të Ukrainës.

Shqipëria do të prezantohet me këngëtaren Lindita Halimi, që do të interpretojë këngën “Botë”.

Ndërsa fqinjët tanë nga Mali i Zi do të dërgojnë këngëtarin Slavko Kaleziq, një version i Conchita Wurst të Austrisë, e cila fitoi Eurovizionin e vitit 2014, njofton Klan Kosova.