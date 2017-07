18:29, 20 Korrik 2017

Gazetari Adrian Çollaku, në Info Magazine të Klan Kosovës, ka thënë se ka mundësi që deputetë të caktuar jashtë koalicionit PAN, të jenë gati ta votojnë Ramush Haradinajn për kryeministër të vendit, por jo Kadri Veselin për kryeparlametar.

Ai ka thënë se nuk mund të merren për të mirëqena deklarimet e zyrtarëve të Aleancës Kosova e Re se nuk do të bëjnë koalicion me PAN-in, duke ditur historinë politike në vend, njofton Klan Kosova.

“Behgjet Pacolli ka thënë se në asnjë mënyrë nuk do të bëjë koalicion me PAN-in. Por nëse kthehemi në retrospektivë, e dimë se kështu thoshte edhe LDK-ja, para se të bënte koalicion me PDK-në”.

“Nëse asnjë deputet i Vetëvendosjes dhe i koalicionit LAA nuk e voton Ramush Haradinajn për kryeminitër, atëherë ai s’do t’i ketë numrat. Por nuk dihet nëse këto konstrukte politike do të arrijnë t’i mbajnë ashtu deputetët”.

“Në bazë të disa raportimeve të mediave dhe të zyrtarëve të PAN-it, ata i kanë numrat. Por nuk e kuptoj pse në këto kushte nuk e thërrasin seancën për formimin e qeverisë; nëse i kanë numrat. Po ashtu ka raportime se disa deputetë janë gati që ta votojnë Haradinajn për kryeministër, por jo Kadri Veselin për kryeparlamentar”. /klankosova.tv

