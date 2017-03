13:36, 8 Mars 2017

Kryeministri serb Aleksandar Vuçiq tha sot se rreth çështjes së formimit të ushtrisë së Kosovës pret ndihmë nga BE-ja, SHBA-të, Rusia, duke shtuar se këto janë gjëra shumë të mëdha që dikush të luajë me to.

Vuçiq tha në një konferencë për shtyp në Kopaonik, kur u pyet rreth bisedës telefonike që pati një ditë më parë me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, se ata nuk janë pajtuar për çështjet kyçe, sidomos në formimin e ushtrisë Kosovës, e cila, sipas tij do të” ishte një shkelje e Rezolutës 1244, por edhe në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës”, raporton “Tanjug”, përcjellë Klan Kosova..