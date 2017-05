23:45, 27 Maj 2017

Selena Gomez foli për romancën e saj me të dashurin The Weeknd, në një intervistë të re në radio.

Derisa promovonte këngën e saj të re “Bad Liar”, këngëtarja në Miami Power 96.5 FM, u pyet në lidhje me marrëdhënien e saj me The Weeknd, transmeton Klan Kosova.

“Unë jam lloji i vajzës që do jashtëzakonisht shumë”, tha Selena. “Unë gjithmonë kam qenë ajo vajzë. Unë do t’i jap zemrën dhe shpirtin tim personit që dua”.

