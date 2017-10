16:47, 2 Tetor 2017

Pas suspendimit të sotshëm të tre zyrtarëve të Shërbimit Korrektues të Kosovë, Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri, ka reaguar përmes një postimi në Facebook duke thënë se suspendimet e sotme janë bërë me qëllim që t’i jepet rrugë një hetimi të pavarur mbi rastin e fundit të arratisjes së një personi që ishte në vuajtje të dënimit në Dubravë, përderisa ishte arratisur nga QKUK-ja, ku ishte për trajtim, njofton Klan Kosova.

“Suspendimet e sotshme të tre zyrtarëve të Shërbimit Korrektues të Kosovës, janë bërë me qëllim që t’i hapet rrugë një hetimi të pavarur mbi rastin e fundit të arratisjes së një personi që ishte në vuajtje të dënimit në Dubravë, përderisa ishte arratisur nga QKUK-ja, ku ishte për trajtim. Do te këtë hetim të pavarur dhe nuk kam asnjë paragjykim për askënd, por do të jem i pa kompromis që përgjegjësia të shkojë në adresën cilado qoftë ajo. Jam duke bashkëpunuar ngushtë me organet e policisë dhe prokurorisë që personi të kthehet në vuajtje të dënimit. Uroj që ky mesazh të kuptohet drejtë: Papërgjegjësia do të ndëshkohet. Nuk do lejoj asnjë shkelje pa e adresuar aty ku e ka vendin”, ka shkruar më tej Tahiri.

Interesante