Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën, Jakup Krasniqi ka komentuarnë një postim në llogarinë e tij në Facebook çështjen e trenit serb i cili u nis të shtunën nga Beogradi në veri të Mitrovicës..

Sipas tij nuk ishte problem treni që vie nga Serbia në Kosovë, “por problemi është së pari, nga politika e jonë që ka zhvilluar bisedime politike që nga viti 2012 e ka bërë marrëveshje të papranueshme e tejet të dëmshme për Kosovën!”

Lexoni më poshtë postimin e tij të plotë:

Nuk ishte problem Treni që vije nga Serbia në Kosovë, por problemi është se pari, nga politika e jonë që ka zhvilluar bisedime politike që nga viti 2012 e ka bërë marrëveshje të papranueshme e tejet të dëmshme për Kosovën!

Se dyti, pse nuk thuhet, nuk është problem Treni si mjet i udhëtarëve, se trena nga Serbia vijnë në Kosovë, por problemi është tek politika shoviniste e agresioni që Serbia po e bënë mbi Kosovën dhe perspektivën e saj.

Se problem ishte ikonografia nacionaliste serbe me të cilën ishte dekoruar Treni!

Se problemi ishte te mesazhet e te porosia që bartë me veti treni politik i Nikoliqit e i Vuqiqit.

E të gjitha këto së bashku shkelnin mbi integritetin e sovranitetin e vendit tonë.

Pse nuk thuhet, Kosova ndaj këtij agresioni serb, o duhet të reagonte o do ta humbte të gjithë atë që e kemi arritur pas qershorit të vitit 1999? Jo vetëm kjo situatë ka treguar e po tregon, por ndoshta kjo ishte kulmi, se politikanët e sotëm te Beogradit, vazhdojnë ta kuptojnë vetëm një gjuhë, gjuhën e forcës. Ata nuk e kuptojnë gjuhën e delegacionit tonë, që nga mirësia shkoi deri në përulje!

E gjithë politika e më shumë se e 30 viteve të fundit e ka dëshmuar këtë.

Çdo përpjekje për të hequr dorë nga gjuha e forcës, nuk bënë gjë tjetër vetëm se e rikthen politikën tani më të njohur serbe, politikë që është konfirmuar qe sa herë dhe jo vetëm në Kosovë!

Këtij rikthimi i ndihmuan Bisedimet e papërgatitura të Brukselit dhe “marrëveshjet” e arritura atje?! Natyrisht edhe qyqarllëku i atyre që biseduan!

Nga kjo duhet nxjerrë mësimin e duhur! Se a kemi njerëz që nxjerrin mësime kjo është çështje tjetër për të cilën duhet të mendojmë të gjithë shqiptarët?!

Por me stilin e rrahagjokësve, vështirë,! Dhe as me shtyrjet se kush e bëri “namin” më të madh, pse treni nuk hyri në Kosovë, nuk behët gjë !

