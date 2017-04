21:27, 6 Prill 2017

Pas një dite stresuese në zyrë, mbrëmjes mund të keni zgjedhur që të qëndroni vetë. Të shikoni një film. Të pini një birrë, apo edhe të hani diçka.

Por papritmas diçka ju mbetet në fyt, nuk keni kujt t’i drejtoheni, por përsëri ka mënyra që të shpëtohet nga kjo.

Mos bëni panik, sepse rreziku nga ngufatja të jep frikë. Sipas Richard Bradley – profesor i medicinës urgjente në Universitetin e Teksasit oksigjeni që keni në mushkëri mund të ju mbajë gjallë për pak minuta. Por nëse ushqimi që u ka zënë frymën nuk largohet pas gjashtë minutave, truri juaj mund të pësojë dëmtime serioze. Brenda dhjetë minutave mund të vdisni.

Por provoni të jeni të qetë dhe të shpejtë në veprime. Andaj duhet t’i përcillni këta hapa.

1. Kollituni. Nëse mund të lëshoni zë atëherë është një sinjal i mirë – nuk janë zënë tërësisht rrugët e frymëmarrjes. Në këtë rast mos provoni që të pini ujë që ta shtyni ushqimin poshtë.

2. Goditeni vetën. Ashtu sikur do të bënit në rast se në pozicionin që gjendeni ju të ishte dikush tjetër, Më këtë ju do të bëni presion në diafragmë – me këtë mund të lirohen rrugët e frymëmarrjes.

3. Përdoreni karrigen. Merreni karrigen hipni në të dhe kërceni në dysheme me këmbë. Kjo mund të ju shpëtojë pasi ushqimi mund të shkojë poshtë.

4. Thirreni emergjencën. Në rast se asnjëri prej shembujve të mësipërm nuk ka kryer punë për pak sekonda atëherë thirreni shërbimin emergjent./Klan Kosova/

