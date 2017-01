13:30, 14 Janar 2017

Gjatë javës së parë të këtij viti në Kosovë janë raportuar 1566 raste të gripit, që paraqet rënie prej 30.3% krahasuar me javën e kaluar, derisa krahasuar me periudhën e njëjtë në vitin e kaluar, ekziston rritje e numrit të përgjithshëm të rasteve për 52.6%.

Aktualisht situata epidemiologjike e gripit shënon rënie në tërë territorin e Kosovës, por me gjendjen aktuale klimatologjike që po mbretëron në Kosovë mundësia e befasisë ekziston.

Masat praktike në parandalimin e përhapjes së virusit të gripit sezonal.

• Të evitohen sa është e mundur kontaktet e afërta me individë të sëmurë,

• Personat e sëmurë të qëndrojnë në shtëpi në mënyrë që të parandalohet përhapja e sëmundjes

• Të redukohet numri i vizitave të familjarve tek personat e hospitalizuar (SHSKUK, Spitalet rajonale)

• Të evitohen vendet e mbyllura dhe mbingarkuara me njerëz

• Ushqehuni shëndetshëm duke përdorë më shumë vitamina

• Bëni aktivitet fizik dhe gjumë të mjaftueshë.

• Pastroni dhe dezinfektoni mjediset ku qëndroni

• Mbuloni hundën dhe gojën me një shami kur të teshtini dhe kolliteni dhe hidheni më pas në vend të sigurt

• Lani duart shpesh me ujë dhe sapun, ose përdorni solucione duarsh me alkool

• Mos prekni sytë, hundën dhe gojën me duar të kontaminuar, pasi virusi përhapet në këtë mënyrë

• Pastroni dhe dezinfektoni sipërfaqet dhe objektet që mund të jenë kontaminuar nga virusi

Konsultohuni me mjekun për mjekimin me barna kundër gripit, barnat merren vetëm me rekomandimin e mjekut;

Medikamentet kundër gripit nuk kanë efekt parandalues, mund të përdoren vetëm nëse jeni të sëmurë me grip dhe të rekomanduara nga mjeku;

Medikamente kundër gripit duhet të fillohen brenda 48 orëve të para të fillimit të sëmundjes për të pasur efektivitet të lartë;

Medikamente kundër gripit mund ta bëjnë sëmundjen më të butë si dhe të shkurtojnë kohën e sëmundjes. Ato mund të parandalojnë edhe komplikacionet e rënda që mund të vijnë nga gripi.

Masat parandaluese për përhapjen e virusit të gripit

Mënyra më efikase për parandalimin e virusit të gripit sezonal është Vaksinimi me vaksinën kundër gripit.

• Vaksinimi mbron vetë personin dhe ndihmon në parandalimin e përhapjes së gripit.

• Vaksinimi kundër gripit sezonal bëhet në muajt tetor–dhjetor.

• Efekti i vaksinës fillon 1 deri 2 javë pas marrjes dhe mbrojtja vazhdon rreth një vit pas vaksinimit.

Interesante