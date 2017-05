10:50, 30 Maj 2017

Agjencia shtetërore për mbrojtjen e të dhënave personale (ASHMDHP,) në prag të fillimit të fushatës zgjedhore të zgjedhjeve të parakohshme të 11 qershorit , ka nxjerrë Udhëzuesin për Subjektet Politike mbi Komunikimin me Qytetarët Gjatë Fushatës Zgjedhore, njofton Klan Kosova.

Qëllimi i lansimit të këtij udhëzuesi është që të informojë subjektet politike rreth kritereve të komunikimit me qytetarë për qëllimë promovimi dhe fushata zgjedhore pa rënë ndesh me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.

Përpos kësaj kjo agjenci po synon që të njoftojë qytetarët se mbrojtja e të dhënave personale dhe privatsisë është një e drejtë e garantuar me Kushtetutë dhe me ligj.

Drejtori për marëdhënie me publikun në këtë agjenci, Jeton Arifi ka thënë për Klan Kosovë me dije se secilit subjekt politik apo kandidat do t`iu përcillet nëpërmjet postës elektronike ky udhëzues në mënyrë që t`i kenë të njohura rregullat se si ta zhvillojnë fushatën e ndërkohë ta ruajnë edhe privatësinë e qytetarëve.

