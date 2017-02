13:42, 21 Shkurt 2017

Anëtarë të Komisionit për Integrime Evropiane janë takuar sot me eurodeputeten Tanja Fajon me të cilën diskutuan për zhvillimet e fundit në Kosovë, veçanërisht për demarkacionit e kufirit me Malin e Zi.

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Donika Kada-Bujupi e cila ishte pjesë e këtij takimi në një postim në Facebook ka bërë të ditur se në takim ka thënë se “në të gjithë rajonin, duke filluar nga kontesti Kroaci-Slloveni që zgjat tani e 27 vite, e deri te Serbia, e cila ende vazhdon mos me i njoftë dhe me i cenu kufijtë e Kosovës nuk ka qenë kusht demarkacioni”.

“Zhvillimet e fundit në komisionin e Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit dëshmuan edhe njëherë se veprimet e këtij komisioni të improvizuar kanë qenë jo profesionale, kundër kombëtare dhe të paragjykuara që të legjitimohet një proces i cili është konfirmuar tani e dy vite që Kosovës i humb territor”.

“Ne kemi përshtypjen që ky version i demarkacionit është nxjerrë si kusht për ta arsyetuar mos liberalizimin e vizave. Lëvizja e lirë është e drejtë universale dhe kjo çka po bën evropa është pa drejtësi. Edhe njëherë shqiptarët nuk mund të japin tokë për një të drejtë që e gëzojnë të gjitha vendet në rajon dhe që është e drejtë e popujve të lirë”.

“Për më tepër, zëra nga BE theksuan se edhe po të kalon demarkacioni si i tillë viza nuk do të ketë për shkak të zhvillimeve në Eavropë, frikës nga emigirmi illegal dhe zgjedhjeve dhe në përgjithësi frymës anti-zgjerim në Bashkimin Evropian”.

“Edhe njëherë dëshiroj të theksoj se për Lëvizjen VETËVENDOSJE!, dhe popullin e Kosovës , integrimet evropiane paraqesin interes kombëtar dhe këtu nuk ka dallime partiake, mirëpo bashkëpunimi duhet të jetë reciprok. Aq sa është vullneti ynë të jetë pjesë e BE-së, aq duhet të jetë edhe vullneti i BE-së që të na pranojë në gjirin e saj” ka shkruar ajo, transmeton Klan Kosova.