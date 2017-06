12:00, 16 Qershor 2017

Ajo çfarë bëni para gjumit,flet shumë për karakterin tuaj.

Këmbëngulja për të fjetur menjëherë pasi që jeni shtrirë nuk është mënyra e duhur.

Sado të lodhur të jeni nga rutina e përditshmërisë, faza e para-gjumit, kërkon lodhjen e saj. Një aktivitet sado i vogël, ndihmon trurin të punojë shëndetshëm, e të kërkojë vetë orët e duhura të gjumit gjatë natës.

Më poshtë do të listojmë nëntë gjërat që njerëzit e suksesshëm bëjnë përpara kësaj faze të domosdoshme:

1. Leximi i një libri

2. Të listuarit e aktivitetit të së nesërmes

3. Të kaluarit më shumë kohë me familjen

4. Reflektimi mbi ditën në mbarim e sipër

5. Meditimi

6. Planifikimi i orëve të gjumit

7. Shkëputja totale e gjithçkaje që mban në kontakt me punën

8. Të vënit kokën në jastëk vetëm me mendime pozitive

9. Të përfytyruarit e suksesit të së nesërmes.

