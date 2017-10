13:45, 29 Tetor 2017

Manchester City nuk do ta blejë në janar sulmuesin e Arsenal, Alexis Sanchez

Në vend të kësaj The Citizens do të presin verën e vitit 2018 në mënyrë që kilianin ta transferojnë pa dhënë një qindarkë, shkrua DailyMirror, përcjellë Klan Kosova.

City ka privuar ta blejë Sanchez në verën që shkoi, por që një ofertë 60 milionë funtash ishte refuzuar nga topçinjtë.

Është raportuar se Pep Guardiola do të provojë ta transferojë atë në janar, por që kjo nuk do të ndodh pasi që ata janë bezdisur nga bisedat që kanë pasur me Arsenalin gjatë gushtit.

