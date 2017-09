11:32, 6 Shtator 2017

Manchester City mund të bëjë një ofertë për Alexis Sanchez në janar, por me shumë gjasë ajo nuk do të peshojë më shumë se 30 milionë euro.

Skuadra nga Etihad Stadium është e bindur se kiliani do të ribashkohet me Pep Guardiola brenda një viti, ndaj nuk do të paguajë shumë për një lojtarë që mund ta marrë pa paguar gjë verën tjetër.

Nëse sulmi i strategut spanjoll nuk do të jetë në nivel, Qytetarët e duan atë në janar, por gjithmonë për një shifër shumë më të vogël se oferta prej 70 milionë eurosh gjatë verës.

Interesante