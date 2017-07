Manchester City e ka kompletuar transferimin e mbrojtësit të djathtë të Tottenham Hotspur, Kyle Walker.

Shuma që “qytetarët” kanë paguar për anglezin thuhet të jetë 45 milionë funte.

“Jam i ngazëllyer që t’i bashkohem Cityt dhe mezi po pres që t’ia filloj”, tha Walker për ueb-faqen zyrtare të këtij klubi.

.@kylewalker2 joins on a five-year deal and will take the number 2 shirt 🙌 #welcomekyle pic.twitter.com/7RDO3HJBkq

— Manchester City (@ManCity) July 14, 2017