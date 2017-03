19:34, 16 Mars 2017

Mancheser City ia ka vënë sytë gardianit të Real Madrid, Keylor Navas.

Pep Guardiola do ta shesë Claudio Bravo gjatë verës dhe e konsideron gardianin e Costa Rica si zëvendësues të tij.

Navas edhe ashtu me shumw gjasw do tw largohet nga Santiago Bernabeu, me Los Blancos qw duan portier klasi.