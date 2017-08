Dy gjigantët e Europës e duan mesfushorin portugez në radhët e tyre, ndërsa situata komplikohet sepse skuadra e tij, Porto, nuk ka vendosur nëse do ta mbajë edhe për një edicion

10:00, 26 Gusht 2017

Manchester City dhe Paris Saint-Germain janë gati të përballen për transferimin e mesfushorit të Porto, Danilo Pereira.

PSG shpreson të nënshkruajë me portugezin para fundit të afatit kalimtar, por City shpreson se Porto do të rezistojë deri verën tjetër, pas premtimit se do të paguajë 60 milionë euro për të.

