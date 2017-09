23:00, 21 Shtator 2017

Manchester City frikësohet se nuk do të arrijë ta transferojë Alexis Sanchez, pasi që druhet se atë do t’ua marrë Paris Saint-Germian, sipas The Sun, transmeton Klan Kosova.

Skuadra e udhëhequr nga Guardiola ishte favorite për ta transferuar përfaqësuesin e Kilit gjatë verës, por PSG po përgatitet që t’i ofrojë 275 mijë funte në javë, në një marrëveshje që përfshin edhe bonuse të tjera.

