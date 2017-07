Transferi nga Lyon do të marrë numrin nga Lucas Perez, që pritet të largohet nga Londra gjatë ditëve në vijim

12:01, 11 Korrik 2017

Alexandre Lacazette do të veshë fanellën me numrin ‘9’ pas transferimit tek Arsenal.

Skuadra që drejtohet nga Arsene Wenger kompletoi transferimin e sulmuesit për një shifër prej 46 milionë funtesh.

Me kalimin në Emirates Stadium ai do të marrë edhe fanellën me numër ‘9’, që më parë bartej nga Lucas Perez.

Interesante