21:26, 10 Prill 2017

Shkrimtari më i madh shqiptar dhe njëri nga shkrimtarët më të njohur të botës, Ismail Kadare, ka bashkëbiseduar me lexuesit në tetarin e Klan Kosovës nga të cilët edhe ka pranuar pyetje.

Por, Kadare – që vazhdimisht e përmende se s’është modest – me modesti përsëriti s’di sa herë se ai, përkundër se njerëzit e mendojnë si të gjithëdijshëm, s’është i tillë dhe s’mund të japë përgjigje për gjithçka.

I pyetur për autoritetin moral që ka shkrimtari dhe për mungesën e një zëri të tillë në trevat ku tani jetojnë shqiptarët – pasi Kadare prej kohësh jeton në Paris – ai foli për rolin e shkrimtarit në vendet demokratike dhe shpjegoi, se cili është ai, sipas tij.

“Shkrimtari në një vend demokratik nuk ka ndonjë rol aq të rëndësishëm direkt siç e mendojnë. Ndërsa në një vend tiranik, ai s’ka fare, madje ka rol të kundërt disa herë, sepse atë çka e kërkon ai, atë çka thotë, tirania e shtyp, bën të kundërtën”, pohoi Kadare.

“Në një vend të lirë demokratik, letërsia ka punën e saj kryesisht. Letërsia ndihmon emancipimin e një kombi, njohjen e tij dhe shumë gjëra të tjera – shpirtin e thellë demokratik”.

“Në rastin shqiptar, letërsia ndihmon një pretendim që ka kombi shqiptar – të drejtë, jo pretendim, por të drejtë – që programin e tij e ka lidhur me Europën. Sot kjo mund të duket, sikur nuk është gjë e modës, tashti është një hyjnizim i Europës, europianizimit e të tjera. Por, ne jemi pjesë e kësaj Europe që për fat të keq pushuam së qeni pjesë e saj për një kohë të gjatë dhe tani ne po rikthehemi. Ky është thelbi i asaj që po ndodh në Shqipëri”.

“Prandaj, roli i shkrimtarit është dhe i vetmuar dhe i përbashkët me të tjerët, varet nga shkrimtari dhe varet nga kushtet që zhvillohet ajo letërsi. Ka letërsi që e bazojnë aksionin e tyre të madh artistik e shpirtëror në një grumbull të madh shkrimtarësh, ka që e bazojnë në një grup më të ngushtë, po me të njohur. Dhe ka vende të tjera që nuk kanë as njërën as tjetrën”.

klankosova.tv