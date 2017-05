18:40, 2 Maj 2017

Deputeti i LDK-së, Muhamet Mustafa ka thënë se Qeveria ka bërë shumë gjëra të rëndësihme për dy vjetët e kaluara.

“Dy reforma fiskale që e kanë përmirësuar pozitën e investitorëve dhe prodhuesve. Ne kemi rritjen e investimeve publike dhe përkundër situatave politike nuk janë harruar këto aktivitete”.

“Ka një punësim në bujqësi ndërsa kemi edhe rënie të papunësisë prej 32% në 27 %”.

“Rritja ekonomike është përmirësuar dhe buxheti është rritur. Nuk ka nevojë të shkojmë në zgjedhje në këtë moment”.

Mustafa që është i ftuar në Info Magazine të Klan Kosovës ka thënë se Qeveria nuk është cilësuar me afera korruptive.

Ai ka folur edhe për “Trepçën” duke thënë se është gjetur një zgjidhje.

“Me Trepçën është bërë një zgjidhje institucionale dhe është dashur më shpejt të zgjidhet bordi. Është me rëndësi që në bordin e Trepçës të ketë njerëz profesionistë pasi me një bord të mirë perspektiva e Trepçës do të jetë e mirë”.

