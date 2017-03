19:18, 23 Mars 2017

Trajnerët kosovar të futbollit, Bylbyl Sokoli dhe Ramiz Krasniqi kanë dhënë parashikimet e tyre për ndeshjen Kosovë – Islandë e vlefshme për Kampionatin Botëror, “Rusia 2018”.

Sokoli ka thënë se janë të gjitha parakushtet që Kosova ta fitojë këtë ndeshje, njofton Klan Kosova.

“Por a do të ndodh kjo”, u shpreh ai në Info Magazine.

“Bastoret parashikojnë që Kosova është outsider dhe favorite është Islanda”, ka thënë Sokoli më tej.

“Mendoj se Kosova do të përfaqësohet suksesshëm”, ka përfunduar ai.

Kurse trajneri tjetër, Ramiz Krasniqi ka deklaruar se me një barazim do të ishte i kënaqur.

“Unë edhe me barazim do të isha i kënaqur, por do të doja rezultat 1-0 në favor të fitores së Kosovës”, ka pohuar ai.

