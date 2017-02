23:22, 10 Shkurt 2017

Avokati i Popullit, Hilmi Jashari, ka thënë se shumica e ankesave që vinë në institucionin që ai drejton kanë të bëjnë në përgjithësi me administratën dhe sistemin gjyqësor.

“Pjesa më e madhe e ankesave kanë të bëjnë me mosfunksionimin e sistemit të drejtësisë, në sistemin gjyqësor, në zvarritje të tejzgjatura gjyqësore dhe në mosekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Kurse një pjesë e dytë e ankimeve që vinë tek ne kanë të bëjnë me problemet e një administrate të papërgjegjshme ose mospranimin e përgjigjeve mbi afatet e përcaktuara me ligj”.

“Administrata në total dhe sistemi gjyqësor janë 50 me 50 sa i përket palëve të ankesave në institucionin tonë”.

Jashari në Ballë për Ballë të Klan Kosovës ka thënë se është jo e drejtë që qytatarët e Kosovës, nuk mund ta shfrytëzojnë Gjykatën Evropiane të Strasburgut.

“Përderisa të tjerët mund të shfrytëzojnë Gjykatën Evropiane të Strasburgut, qytetarët e Kosovës e kanë të pamundur të shfrytëzojnë këtë mekanizëm”.

