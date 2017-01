23:32, 20 Janar 2017

Amir Ahmeti, studiues i sistemit zgjedhor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë në Ora e Fundit në Klan Kosova se përkundër se presidenti i ri i SHBA-ve, Donald Trump, cilësohet si kontrovers, nuk është e thënë se politikat amerikane në raport me Ballkanin dhe Kosovën do të ndryshojnë.

Sipas tij, në SHBA shumë punë kryen administrata e shtetit dhe politikat afatgjata.

“Do të jetë interesante qasja amerikane për Ballkanin pasi që Kosova ende nuk është një shtet i kryer, por mendoj që edhe pse një president shumë kontrovers nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndryshim drastik i SHBA-ve”, ka thënë Ahmeti në Ora e Fundit, njofton Klan Kosova.

Ahmeti thotë se edhe sa ishte në krye të SHBA-ve, Barack Obama, nuk është se kishte shumë raporte direkte me amerikanët dhe kosovarët.

“Lidhjet e shqiptarëve me SHBA-të datojnë për më shumë se një shekull. Por, kohëve të fundit kontaktet nuk është se kanë qenë aq direkte, për shkak se administrata e Obamës ia ka lënë më shumë në dorë Europës, saktësisht Gjermanisë”.

Përkundër kësaj Ahmeti pohon se nga bashkëbisedimi i tij me një politikan të moçëm në SHBA, ai ka mësuar diçka të rëndësishme.

“Në një intervistë që kam zhvilluar me ish-kongresmenin shqiptaro-amerikan, Joseph DioGuardi, ai më ka thënë se nuk është mirë të identifikohemi me kandidatët për president, për shembull siç ka qenë hera e fundit me kandidaten e Demokratëve Hillary Clinton”.

Kurse, sa i përket fjalimit të Trump, Ahmeti tha se “Trump e vazhdojë gjuhën e tij të fushatës zgjedhore”.

klankosova.tv