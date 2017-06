14:38, 6 Qershor 2017

Ngjarja vjetore “Çiklizmi rreth Kosovës për Fëmijët”, përfundoi me sukses edhe këtë vit me rastin e kthimit të rreth 30 çiklistëve në Prishtinë pas një rrugëtimi 3-ditor përreth Kosovës në mbështetje të fondacionit “Aksioni për Nëna dhe Fëmijë.”

Ata u nisën më 2 qershor nga Prishtina me një distancë prej 500 kilometrash dhe ngjitje mbi 5000 metrash rreth e rreth Kosovës dhe u kthyen me 4 qershor në Prishtinë, rrugëtim ky i bërë për vitin e 4-të me radhë.

Aktiviteti këtë vit arriti të sigurojë rreth 8000 euro përmes kontributeve të kompanive e individëve që mbështetën çiklistët, kampanjës online në KosovaIdeas, si dhe lojërave interesante që u zhvilluan me rastin e kthimit të heronjëve në De Rada në Prishtinë.

“Çiklizmi rreth Kosovës për Fëmijët” është një ngjarje bamirëse vjetore e çiklizmit përreth Kosovës për të ngritur fonde për fondacionin humanitar “Aksioni për Nëna dhe Fëmijë, transmeton Klan Kosova

