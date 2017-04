8:59, 29 Prill 2017

Këngëtarja e famshme Ciara ka sjell në jetë fëmijën e saj të dytë – që është një vajzë.

Ky është fëmija i parë i saj me bashkëshortin Russell Wilson, shkruan Us Weekly, transmeton Klan Kosova.

Nëna e lumtur, e ka bërë publik lajmin se të premtën është bërë përsëri nënë.

“E dashura Sienna Princess Wilson, nuk ka rëndësi se sa e madhe do të jetë dallga, ne çdoherë do të jemi qetësia jote në stuhi. Të duam. Të do nëna dhe babai”, ka shkruar ajo në Instagram.



