19:00, 7 Korrik 2017

Blac Chyna nuk dëshiron para mirëpo do distancë nga Rob Kardashian.

Burime të afërta me ish çiftin, kanë thënë që Rob i ka ndaluar burimet financiare për Chyna-n.

Ai nuk është duke paguar për banesën e tyre si dhe ka marrë dy makinat dhe aksesorët e shtrenjtë që ia kishte dhuruar Chyna-s.

Ndërsa sa i përket vajzës së tyre Dream, duket që Rob dëshiron ta rrisë i vetëm dhe Blac nuk po e kundërshton një gjë të tillë, të paktën tani.

E duket që as në të ardhmen Blac dhe Rob nuk do të shkojnë në gjyq në lidhje me çështjet financiare apo kujdestarinë e Dream.