Duket se Peter Parker tashmë ka një zëvendësim, dhe madje shumë të denjë.

Gjatë festimit të përballjes së Spider Man në përballjen Lip Sync, prezantuesja e këtij spektakli, modelja e njohur Chrissy Teigen duket se e mori shumë seriozisht këtë punë.

Ajo madje është veshur si heroi ikonik Spider Man e madje edhe ka vepruar si ai.

Teigen është lëshuar në skenë nga “ajri”, dhe më pas është nmdihmuar nga kolegu i saj, bashkëprezantues me të, LL Cool J për të larguar maskën e heroit, transmeton Klan Kosova.

“Vetëm doja të shihja nëse është e mundur që të jetoj njërën nga fantazitë e mia më të mëdha”, ka thënë ajo.

Por a mund të kalonte ky moment, pa puthjen e famshme të Spider Man derisa ai është në ajër e i kthyer përmbys?

Natyrisht se jo. Bashkëshorti i Teigen, John Legend ishte aty, dhe madje ai edhe i dhuroi bashkëshortes së saj një puthje të zjarrtë.

Nuk është larg mendjes që kjo puthje të jetë në konkurrencë për “puthjen më të mirë” të vitit 2017.

Yes, I do my own stunts. New episode of @spikelsb tonight before the #mtvawards at 7:30pm EST! @zendaya vs @TomHolland1996 pic.twitter.com/s2TXjRsqov

— christine teigen (@chrissyteigen) May 7, 2017