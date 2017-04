11:27, 25 Prill 2017

Pak para realizimit të filmit të shumëpritur “Guardians of the Galaxy II”, Chris Pratt ka folur për filmin “Suicide Squad” dhe atë çfarë nuk shkoi me të.

Filmi “Suicide Squad” pranoi kritika kryesisht negative, dhe Pratt ka zbuluar gabimet që ai mendon se janë bërë në realizimin e këtij filmi.

“vërtetë më pëlqejnë filmat e Ëarner Bros.”, tha Pratt për i09.

“Mendoj që janë vërtetë shume ‘cool’ dhe nuk jam kritik i denjë për ata filma. Por një nga të metat që mund të ketë qenë është që ata kanë futur shumë personazhe në këtë film”.

“Ata shpenzonin 10 minuta duke neve duhet treguar neve se si të na bëjë për këto personazhe, e jo të na bindin neve të na bëjë për këto personazhe duke krijuar trilogji për secilin personazh”, shtoi ai.

