Këngëtari 39-vjeçar Chris Martin pati një paraqitje në minutën e fundit të fondacionit të grave me kancer të gjirit, raporton Page Six, transmeton Klan Kosova.

Brenda kësaj ngjarjeje, këngëtari i Coldplay performoi me hitet nga David Bowie, dhe Leonard Cohen, para se të ulej në piano derisa mysafirët po hanin drekë.

Chris gjithashtu nderoi George Michael duke kënduar “Wake Me Up Before Yo Go-Go”, në këtë ngjarje.

Surprise perf by @coldplay's Chris Martin doing George Michael tribute w/ toned down "Wake Me Up Before You Go-Go." pic.twitter.com/5SemKdxHkn

— Chris Gardner (@chrissgardner) February 17, 2017