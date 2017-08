12:30, 14 Gusht 2017

Ylli britanik, Chloe Sims, u duk mahnitëse teksa u mblodh me kastin e The Only Way Is Essex në mbrëmjen e së dielës.

Chloe ishte në disponim të mirë, ashtu siç u pa të jetë edhe kolegia e saj, Georgia Kousoulou, të cilat pushtuan Marbella-n ku edhe po qëndrojnë me produksionin e tyre.

Seriali The Only Way Is Essex kthehet me sezonin e saj të 20-të dhe aty do të jenë sërish yjet si Chloe, Georgia e Lauren.

