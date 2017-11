21:00, 2 Nëntor 2017

Chlose Sims shkëlqeu në foto-sesionin e saj të fundit.

Ylli televiziv britanik u duk mjaft në disponim kur ishte e pranishme në xhirimet e fundit të sezonit të serisë The Only Way Is Essex këtë të enjte.

34 vjeçarja kishte të veshur një fustan të bardhë që ia theksonte linjat e saj të mrekullueshme trupore.

Interesante