10:57, 18 Korrik 2017

Chelsea po e synon transferimin e Ryan Bertrand në Stamford Bridge, raporton Evening Standard.

Goal ka zbuluar në qershor që edhe Manchester City është i interesuar që të nënshkruajë me anglezin, por tani mund të përballen me konkurrencë nga kampioni aktual i Anglisë, me të cilin klub Bertrand e kishte fituar Ligën e Kampionëve.

