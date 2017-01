9:41, 18 Janar 2017

Pas raportimeve se Diego Costa do të largohet në verë nga Chelsea, ky klub na nisur që të mos llogarisë në të.

Antonio Conte është duke shikuar që menjëherë ta gjejë zëvendësuesin e tij.

Për këtë italiani ka kthyer sytë kah rivali i qytetit – Arsenal. The Blues po monitorojnë më kujdes Alexis Sanchez i cili ende nuk ka nënshkruar kontratë të re me The Gunners./Klan Kosova/

