19:01, 18 Korrik 2017

Chelsea nuk është gati të paguajë 30.8 milionë euro për shërbimet e mbrojtësit të djathtë të Real Madrid, Danilo.

Skuadra nga Premierliga do të ketë tani edhe konkurrencën e Manchester City, që do të nënshkruajë edhe me një mbrojtës të djathtë, pasi transferoi Kyle Walker.

