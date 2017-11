19:27, 5 Nëntor 2017

Chelsea ka dalë triumfues përballë Manchester United.

The Blues iu ka mjaftuar një gol i vetëm për të marrë tre pikë në ndeshjen derbi kundër Manchester United, përcjellë Klan Kosova.

Ka qenë sulmuesi Alvaro Morata që ka realizuar me kokë në minutën e 55-të, golin që në fund ka dalë të jetë i fitores për skuadrën vendase.

Me këtë fitore skuadra e Antonio Conte pozicionohet në vendin e katërt në Premier League, kurse United mbetet i dyti, por tash me dallim prej tete pikësh me liderin Manchester City.

Me këtë humbje të pësuar në Londër, kriza e rezultateve për Djajtë e Kuq në javët e fundit shkon duke u thelluar.