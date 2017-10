11:03, 31 Tetor 2017

Chelsea planifikon t’i ofrojë kontratë të re Cesc Fabregas, pas interesimit të Manchester United për shërbimet e tij.

Jose Mourinho është i vendosur të forcojë mesfushën, pas lëndimit të Marouane Fellaini dhe Paul Poga, që e kanë vënë në pozitë të vështirë teknikun.

Fabregs me shumë gjasë do të mbetet tek Blutë, por duhet të pajtohet me vetëm një vit shtesë në kontratë, pasi Chelsea nuk ofron kontrata më të gjata për lojtarët që kanë kaluar të tridhjetat.

Interesante