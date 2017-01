21:51, 26 Janar 2017

Presidenti i SHBA-ve Donald Trump, ka goditur Meksikën pasi presidenti, Enrique Pena Nieto anuloi takimin e planifikuar për javën e ardhshme, transmeton Klan Kosova.

Trump ka thënë që takimi me presidentin meksikan do të ishte jo i frytshëm duke theksuar se takimi i planifikuar për javën e ardhshme është anuluar me një pajtim nga të dyja anët.

Këto deklarata Trump i bëri pasi presidenti meksikan Enrique Pena Nieto njoftoi se kishte anuluar udhëtimin e tij në Shtëpinë e Bardhë për bisedime me Trump.

Ndërsa për murin presidenti amerikan tha se sigurimi i kufirit me Meksikën është një çështje serioze kombëtare pasi sipas tij, shumica e emigrantëve ilegalë hyjnë nga kufiri jugor.

