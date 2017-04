0:21, 5 Prill 2017

Presidenti i Klubit Futbollistik “Prishtina”, Remzi Ejupi ka komentuar pas dyshimeve për trukimin e ndeshjes Prishtina – Drita.

Ejupi ka thënë se është shqetësuese që në futbollin kosovar ndodhin gjëra të tilla.

“Prishtina është viktimë, ështe shqetësuese sepse akoma kemi shumë punë”.

“Kjo reflekton keq edhe tek investitorët dhe donatorët, ky është një rast që është zbuluar por mund të ketë edhe raste të tjera por duhet të marrim masa dhe të mos lejojmë që këto të ndodhin edhe në të ardhmen”.

Ejupi që ka folur për Klan Kosovën ka thënë se e kupton se klubet tjera futbollistike kanë xhelozi për klubin e Prishtinës.

“Prishtina është klubi më i madh dhe averzion kanë edhe klubet, referët e vëzhguesit, nganjëherë e kuptoj por që të shkohet kaq larg nuk i ka hije as një trajneri me emër e as askujt tjetër”.

Presidenti i Klubit Futbollistik “Prishtina” ka thënë se ka humbur besimin se ngjarjet e tilla do të hetohen.

“Unë nuk e di a ia vlen të vazhdohet që të merret pjesë në një garë të tillë”.

“Tek Ministria, futbolli ose sporti është në planin e tretë, tek Federata nuk e di, nëse nuk i prek interesat e tyre, do të kalojë edhe kjo ngjarje në heshtje”.

Ejupi ka thënë poashtu se nuk beson se ndonjë lojtar ose anëtar i klubit që ai drejton është i përfshirë në skandale të ngjashme.

“Nuk e besoj, mund të ketë ndonjë lojtar ose anëtar të bordit të implikuar ndonëse nuk e besoj një gjë të tillë”.

“Nëse del dikush, duhet të merret përgjegjësi por ju garantoj që asnjëherë nuk ka ndodhur të jemi të përfshirë në gjëra të tilla”.

