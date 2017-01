18:55, 30 Janar 2017

Analisti politik Qani Mehmedi, në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, ka bërë tri qëndrime në lidhje me zhvillimet dramatike që po ndodhin në Maqedoni, njofton Klan Kosova.

“E para: Paaftësia e strukturave politike si shqiptare ashtu edhe maqedone, për me e pa realitetin me sy duke marrë parasysh këtu atë që quhet ndikimi i faktorit ndërkombëtar në Shkupin zyrtar”.

“E dyta: Zhurmë informative që bëhet në Shkup nga mediat, qoftë në gjuhën shqipe qoftë në maqedone, zhurmë që përcillet edhe në Prishtinë edhe në Tiranë, e cila ka shkuar deri aty sa një lider i një partie shumë të rëndësishme shqiptare del edhe uron Gruevskin për krijimin e qeverisë së re (Partia PD). Kjo tregon se sa joserioz i qasin edhe strukturat e rëndësishme problemet në Maqedoni”.

“E treta: Edhe vetë faktori politik në Maqedoni, pavarësisht se i ka gjërat e qarta. Nuk është kjo se Ali Ahmeti nuk ka qenë i zanun peng prej Gruevskit”.

“Ali Ahmeti edhe zogjtë e malit e kanë ditë që nuk do të marrë pjesë në qeveri. Në një qeveri e cila që dy vjet e gjysmë ballafaqohet me një fushatë të tmerrshme të korrupsionit, të përgjimeve, të shkeljes së ligjit, të abuzimit me njerëz, dhe të tjera”.

Ndërsa në lidhje me debatin e madh që është bërë kohëve të fundit si në Maqedoni, Kosovë e Shqipëri, nëse shqiptarët do të duhet të shkonin në koalicion me VMRO ose me LSDM, Mehmedi tha:

“Gabimi i shqiptarëve të Maqedonisë është strategjik. Ata duhet t’i konsolidojnë forcat e veta, siç pati disa hapa jo shumë të rëndësishëm rreth platformës së përbashkët, ata këtu duhet ta vënë pikën mbi i e jo kush do të shitet e kush të blihet tek njëra apo tjetra parti”.

