23:42, 22 Maj 2017

Dy qytetarë nga Prishtina, kanë dhënë mendimin e tyre rreth subjekteve partiake për programet e tyre të shpalosur për mandatin e ardhshëm qeverisës.

Sipas tyre në Kosovë nuk ka parti politike, ka parti liderësh, prandaj dhe votohet për liderin, njofton Klan Kosova.

Ata madje pohojnë se fushatat zgjedhore janë të panevojshme duke iu referuar gjendjes aktuale në vend pas premtimeve të bëra në mandatet qeverisëse të kaluara.

”Deklaratat e politikanëve tanë smë mbushin dot mëndjen më. Secili është i përcaktuar se për kë do të votojë, prandaj s’do të humbi kohë me këtë fushatë. Tek ne votohet për liderin, jo për partitë. Një muaj vetëm po humbin kohë dhe po maltretojnë njerëzit”. Në fund të fundit po del që vetëm Vetëvendosje ka një parim. Nuk besoj që koalicioni do të qohet deri në fund”.

Ndërsa një tjetër banor i kryeqytetit shprehu qëndrimin e tij sa i përket partive në koalicion. Sipas tij nëse partitë në koalicion dalin fitues, mund të ndodhë që të shkëpusin bashkëpunimet siç ka ndodhur me koalicionet tjera që nga paslufta, njofton Klan Kosova.

”Që nga paslufta, jemi mësuar me premtime, populli e di që prej atyre premtimeve të kota as 10 % të tyre nuk janë realizuar. Asnjë koalicion pas lufte në Kosovë, nuk kanë çuar mandatin deri në fund. Kanë pasur koalicione interesi për veten, jo për popullin”.

”Rezultatet po shifen. Në bazë të programit që kanë dhënë këta, populli është bindur që më ska gjë nga ta. Për këto parti që kanë qenë në pushtet me koalicione e dijmë se cka bëjnë”.