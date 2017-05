23:58, 29 Maj 2017

Analisti politik, Artan Muhaxhiri në Analiza Zgjedhore të Klan Kosovës ka folur për debatin e sotëm në Magazina Zgjedhore ku është shpalosur programi politik i Partisë Demokratike të Kosovës.

“Ishin disa margaritarë në këtë prezantim sepse edhe parë disa ditëve e edhe sonte Besim Beqaj u ankua në burokraci institucionale, ndërkohë se di ndonjë parti që e ka ngarkuar më shumë burkoracinë se sa PDK-ja”.

“Vetë akti i ankimit në këtë burokraci që e kanë shkaktuar vetë bashkë me LDK-në më duket jo serioze sepse ka pasur qindra ankesa edhe nga mediat edhe shoqëria civile për partizimin e institucioneve ku ka pasur një ndërlidhje mes partisë dhe vendpunimit në burokraci në institucione”.

Muhaxhiri foli edhe për faktin se Besim Beqaj nga PDK ka thënë në Klan Kosova se partia ku ai bën pjesë do ta orientojë buxhetin drejt shëndetësisë e që sipas tij nuk e specifikoi dhe qartësoi mirë.

“Kur Beqaj tha se do ta orientojnë buxhetin drejt shëndetësisë, tha se nuk e di sa do të jetë buxheti, si do të orientojnë këtë buxhet kur nuk e dinë sa është ky buxhet, pra nuk e kishte një ide të qartë, ishte ide orientuese e gjeneralizuar”.

Në ndërkohë që analisti politik, Shkëlzen Maliqi ka thënë se PDK ka shpalosur programin politik me qetësinë dhe komoditetin e partisë që tash e sa vjet është në pushtet.

“Mendoj se ata janë të bindur se këto zgjedhje do të fitojnë dhe nuk po lodhen të adresojnë kritikat, premtimet i dinë ku t’i orientojnë mirë”.

Gazetari Valon Syla ka thënë se PDK e ka kartë zgjedhore premtimin për rritjen e pagave në sektorin publik.

“PDK-ja në vitin 2010 ashtu si edhe në vitin 2014 ka fituar zgjedhjet me premtimin për rritjen e rrogave, në vitin 2010 e ka realizuar, vitin 2014 e ka realizuar pjesërisht, në 2017 do të shohim a e realizon a jo, është kartë e tyre zgjedhore po aq sa ka qenë asfalti dhe autostrada.”.

“Mendoj që këto zgjedhje, PDK-ja e ka kuptuar që nuk mund të fitojë zgjedhjet me asfalt dhe ka ndërruar kursin, po flet shumë për agrokulturë”.

Sipas tij, PDK-ja dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë një dallim esencial kur bëhet fjalë për ndërmarrjet shoqërore.

“Pak a shumë, gatishmëria e tyre që të heqë dorë nga ndërmarrjet, magnatet e mëdhenjë publike është pozitive”.

“Vetëvendosja beson se shteti duhet të udhëheqë me biznesin, ndërsa PDK beson se ato duhet t’i shiten investitorëve të huaj dhe kjo është e guximshme nga PDK-ja”.

Interesante