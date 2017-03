17:45, 4 Mars 2017

Pas vizitës dhe axhendës me takime të ngjeshura që pati në Tiranë, përfaqësuesja e lartë e BE, Federica Mogherini ka vlerësuar Shqipërinë për rolin e saj në NATO dhe rajon, duke mos kursyer lëvdatat për ministrin e Jashtëm, Ditmir Bushati.

“Shqipëria është tani një anëtar i respektuar i komunitetit ndërkombëtar – në saje edhe të një ministri të Jashtëm të shkëlqyer – ajo është një anëtar i NATO­s, është një lojtar i rëndësishëm në këtë rajon me përgjegjësitë e saj që duhet të ushtrohen me mençuri me respekt dhe qasje konstruktive”­ thekson Mogherini në fjalën e mbajtur në Universitetin e Tiranës, shkruan Panorama.