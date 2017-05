20:13, 14 Maj 2017

Lucie Jones e ka quajtur pjesëmarrjen në garën e 62-të të “Eurovision” “të jashtëzakonshme” dhe një “ndjenjë e pabesueshme”.

Këngëtarja e lindur në Welsh, performoi me këngën “Never Give Up On You”, në finalen e madhe të së shtunës në Kiev të Ukrainës, transmeton Klan Kosova.

Duke shkruar në Instagram minuta pas ajo doli në skenë, Lucie tha: “Kjo ishte e jashtëzakonshme. Ndjenjë e pabesueshme”.

Interesante