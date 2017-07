18:00, 4 Korrik 2017

Martin Garrix është në kopertinën e re të revistës Rogue!

Ja se çfarë kishte për të shpalosur DJ 21-vjeçar, për magazinën:

Në bashkëpunimin me Dua Lipa: “Me Dua Lipa, nuk e kisha takuar kurrë në jetën time, por e kisha këtë këngë të quajtur “Scared to be lonely” dhe me të vërtetë dëshiroja një duet që të jetë në procesverbal, e kam dashur zërin e saj. Aktualisht unë jam në procesin e të bërit një këngë tjetër së bashku me të. Me të vërtetë zbulova se ajo është mahnitëse, ajo ka energji të madhe. Ka pasur edhe raste kur njerëzit më kanë rekomanduar për të bashkëpunuar me të”, transmeton Klan Kosova.

Për ndjenjën më të çmendur ndonjëherë: “Ndjenja në skenë dhe ndjenja e turmës, sikur kur isha në Coachella dhe nuk mund të shihja fundin e turmës, ishte një ndjenjë e çmendur”.

