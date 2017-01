23:24, 23 Janar 2017

Ish-politikani dhe analisti politik, Azem Vllasi ka thënë se në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që do të vazhdojë të martën në Bruksel, Kosova duhet të shtrojë çështje principiele.

“Supozoj se presidentët dhe kryeministrat e të dyja palëve janë të ftuar për shkak të një krize momentale dhe tensionimeve që kanë ndodhur ditëve të fundit por nga ana jonë, presidenti dhe kryeministri duhet ta shfrytëzojnë rastin t’i shtrojnë disa çështje principiele”.

“Duhet të bëhet me dije se Kosova si shtet do t’i shfrytëzojë të gjitha autorizimet dhe obligimet kushtetuese që ta mbrojë integritetin dhe kufijtë e Kosovës prej çfarëdo hyrje ilegale”.

Vllasi në Ballë për Ballë të emisionit Ora e Fundit në Klan Kosova ka thënë se në këtë dialog, Kosova duhet të shtrojë tri çështje me rëndësi.

“Nesër duhet të shfrytëzohet rasti dhe të thuhet qartë se deri tash bisedat kanë qenë për disa çështjë konkrete që janë quajtur teknike por tash duhet të shtrohen tri çështje si dhe të merret një qëndrim i prerë”.

“Nën një, duhet të shtrohet çështja se kur do ta heqë Serbia nga Kushtetuta e vet Kosovën, pasi Kosova ka pasur identitietin e vet, rezoluta 1244 e ka pranuar Kosovën me kufij të tanishëm, plani i Ahtisarit e ka pranuar poashtu Kosovën dhe identititetin e saj dhe në fund është edhe shpallja e pavarësisë”.

“Nën dy, Serbia tek Unioni Evropian të deklarohet se nuk do ta pengojë Kosovën në procedurat e anëtarësimit në organizata dhe mekanizmat ndërkombëtar. E treta, është një listë e njerëzve me fletëarreste derisa Serbia nuk ka juridiksion mbi qytetarët e Kosovës lidhur me ngjarjet në kohën e luftës”.

Ai ka thënë se ky dialog do të ketë efekt, vetëm nëse shtrohen këto çështje.

“Duhet të bëhet me dije se nuk ka përparim në normalizimin e raporteve derisa këto çështje nuk zgjidhen dhe Serbia vazhdon të përzihet në çështjet e brendshme të Kosovës”.

