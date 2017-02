20:30, 26 Shkurt 2017

Ne gjithmonë duam të dukemi bukur dhe në hap me trendet e modës.

Por a është gjithmonë e mundur që të ndjekim të gjitha trendet e reja?

Ndoshta jo gjithmonë, por ju do të jeni në hap me trendet e vitit 2017 nëse keni parasysh disa këshilla që do t’i gjeni më poshtë, transmeton Klan Kosova.

Disa qafore në vend të një

Kombinim i bizhuterive në vend të atyre me thumba

Pamje natyrale në vend të grimit me kontura

Flokë të valëzuara në vend të kaçurrelave

Material kadife në vend të materialit të xhinseve

Fundat klasik zëvendësojnë fundat e ngushtë

Palltat e ngushta në vend të atyre shumë të gjera

Kombinim i pazakontë i ngjyrave në vend të atyre të zakonshme

Atlete në vend të këpucave me maje