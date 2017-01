22:39, 20 Janar 2017

Disa momente para inaugurimit të Donald Trump President, ai u prit në Shtëpinë e Bardhë bashke me gruan e tij Melania, nga tani ish-presidenti, Barack Obama dhe gruaja e tij Michelle.

Por, siç zakonisht ndodh me Trumpët, pati një moment hutie. Derisa Obama dhe ish-Zonja e parë u përshëndeten me Trump e gruan e tij, Melania kishte menduar edhe për një dhuratë.

Ajo i dha Michelles një kuti të kaltër të kompanisë Tiffany & Co, kompani e bizhuterive dhe e dhuratave të zgjedhura që gjendet në New York pranë Kullës së Trump, njofton Klan Kosova.

Michelle që duket se nuk ishte përgatitur për një dhuratë të tillë mbeti e hutuar dhe nuk dinte se ku ta linte, derisa ndërhyri Obama me gjentilesë dhe e dërgojë brenda në shtëpi.

Por, interneti ka vluar nga komentet se çfarë ka mundur të ketë në atë dhuratë.

Madje New York Times ka kontaktuar edhe me Tiffany, por një zëdhënës i kësaj kompanie nuk ka pranuar të tregojë as detaje për dhuratën.

Kështu ende nuk është bërë e qartë se çfarë ka mundur të ketë në dhuratë.

Ndoshta një ditë do ta zbulojë vet Melania, apo Michelle.

