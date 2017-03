11:53, 30 Mars 2017

Kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka marrë një letër nga presidenti amerikan Donald Trump ku ky i fundit pos që i shpreh mirënjohje për mesazhin e urimit që kreu i Qeverisë serbe i dërgoi me rastin e inaugurimit të tij në postin e të parit të Amerikës, i flet edhe për raportet me Kosovën, njofton Klan Kosova.

“Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë lidhjet e saja të ngushta me Serbinë. Vlerat të cilat i ndajmë janë evidente në marrëdhëniet tona dypalëshe duke përfshirë mbështetjen për qëllimin e Serbisë për t`u anëtarësuar në Bashkimin Evropian”.

“Kjo do të ndihmojë për të siguruar një të ardhme më të begatë dhe të sigurt për vendin tuaj dhe Ballkanin Perëndimor. Përpjekjet e Serbisë për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Kosovën poashtu do të qëndrojnë si testament i mëtjeshëm lidhur me atë se si aspiratat e përbashkëta të paqes mund të kapërcejnë edhe sfidat më të vështira”.

“Unë pres thellim të bashkëpunimit tonë bilateral, përderisa punojmë së bashku në arritjen e qëllimeve tona të përbashkëta”, ka shkruar Trump në letrën drejtuar pretendentit për postin e të parit të Serbisë, njofton Qeveria e Serbisë, transmeton Klan Kosova.